Две жевательные пластинки прямоугольной формы имеют одинаковую площадь Длина пе??вого 4 сантиметра ширина 3 сантиметров Чему равна длина второй пластинки если его ширина на 3 сантиметра больше ширины 1
Математика
Две жевательные пластинки прямоугольной формы имеют одинаковую площадь Длина пе??вого 4 сантиметра ширина 3 сантиметров Чему равна длина второй пластинки если его ширина на 3 сантиметра больше ширины 1
Ответ(ы):
Гость:
S1пласт = 4*3=12 S2пласт = x*(3+3)=12 x*6=12 x=12/6 x=2
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