Две жевательные пластинки прямоугольной формы имеют одинаковую площадь Длина пе??вого 4 сантиметра ширина 3 сантиметров Чему равна длина второй пластинки если его ширина на 3 сантиметра больше ширины 1

Математика

Две жевательные пластинки прямоугольной формы имеют одинаковую площадь Длина пе??вого 4 сантиметра ширина 3 сантиметров Чему равна длина второй пластинки если его ширина на 3 сантиметра больше ширины 1

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