Укажите неверный факт о современной картине профессий А) Ежегодно возникают око??о 500 новых профессий Б) Современные профессии не подвержены изменениям В) "Жизнь" современной профессии составляет 10-15 лет Г) Современные...
Обществознание
Укажите неверный факт о современной картине профессий А) Ежегодно возникают око??о 500 новых профессий Б) Современные профессии не подвержены изменениям В) "Жизнь" современной профессии составляет 10-15 лет Г) Современные профессии склонны исчезать или сильно меняться по истечении определённого срока
Ответ(ы):
Гость:
Неверный фактом,этого вопроса является: Б) Совр.проф.не потв. изменениям.
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