Укажите неверный факт о современной картине профессий А) Ежегодно возникают око??о 500 новых профессий Б) Современные профессии не подвержены изменениям В) "Жизнь" современной профессии составляет 10-15 лет Г) Современные...

Обществознание

Укажите неверный факт о современной картине профессий А) Ежегодно возникают око??о 500 новых профессий Б) Современные профессии не подвержены изменениям В) "Жизнь" современной профессии составляет 10-15 лет Г) Современные профессии склонны исчезать или сильно меняться по истечении определённого срока

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