Как вы считаете, верно ли утверждение: корневая система находится под землёй, а по??еговая система — напротив, над землёй?

Биология
Как вы считаете, верно ли утверждение: корневая система находится под землёй, а по??еговая система — напротив, над землёй?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верно. Ведь корень находится в земле. А побег -- это стебель, т.е. и находится над почвой 
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