В фасадах этого мосовского здания 19 века были использованы мотивы декора Теремно??о дворца a)Храм Христа Спасителя b)Третьяковская галерея c)Дворец Волковых-Юсуповых d)Большой Кремлёвский дворец

История

В фасадах этого мосовского здания 19 века были использованы мотивы декора Теремно??о дворца a)Храм Христа Спасителя b)Третьяковская галерея c)Дворец Волковых-Юсуповых d)Большой Кремлёвский дворец

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