Вычислите г)39:0,39 д)4:0,4 е) 999:99,9 ж) 7,234:0,01 з)372,9:3,729 е)3,729:0,1 и)14:0,07 й)12:0,004 а)10:0,005 б)0,49:0,7 в)0,01:0,05 г)0,004:0,8,помгите пожалуйста,математика,6-ой класс
Математика
Вычислите г)39:0,39 д)4:0,4 е) 999:99,9 ж) 7,234:0,01 з)372,9:3,729 е)3,729:0,1 и)14:0,07 й)12:0,004 а)10:0,005 б)0,49:0,7 в)0,01:0,05 г)0,004:0,8,помгите пожалуйста,математика,6-ой класс
Ответ(ы):
Гость:
А зачем пометили 1-4 класс когда у вас 6?
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