По Столбовскому миру 1617 года,Швеция вернула России город... Какой? Ивангород Ор??шек Новгород Корелу Пожалуйста)
История
По Столбовскому миру 1617 года,Швеция вернула России город... Какой? Ивангород Ор??шек Новгород Корелу Пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Ивангород орешек корелу вернули по Столбовскому миру может вопрос какой не подходит
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