Помогите сделать пожалуйста информационную заметку с бессоюзными сложными предложениями
Русский язык
Помогите сделать пожалуйста информационную заметку с бессоюзными сложными предложениями
Ответ(ы):
Гость:
Мы уже знаем,что части сл.предл.могут соединяться между собой только по смыслу,и интонации,без помощи союзов или союзных слов. например : Улыбкой ясною природа Сквозь встречает утро года,сния,блещут небеса. (А.Пушкин) ( _=),(=_). Такие сл.предл. называются бессоюзными.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The Lake District is the largest national park in Britain. It is one of the most beautiful, attractive and popular places in Britain. It has Winder...
Қазақ тiлi
Алгебра
Из пункта A в пункт B и в обратном направлении с часовым интервалом курсируют рейсовые автобусы. Скорости автобусов постоянны, а время в пути соста...