Помогите сделать пожалуйста информационную заметку с бессоюзными сложными предложениями

Гость: Гость:

Мы уже знаем,что части сл.предл.могут соединяться между собой только по смыслу,и интонации,без помощи союзов или союзных слов. например : Улыбкой ясною природа Сквозь встречает утро года,сния,блещут небеса. (А.Пушкин) ( _=),(=_). Такие сл.предл. называются бессоюзными.