Помогите сделать пожалуйста информационную заметку с бессоюзными сложными предложениями

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Помогите сделать пожалуйста информационную заметку с бессоюзными сложными предложениями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы уже знаем,что части сл.предл.могут соединяться между собой только по смыслу,и интонации,без помощи союзов или союзных слов. например : Улыбкой ясною природа Сквозь встречает утро года,сния,блещут небеса. (А.Пушкин) ( _=),(=_). Такие сл.предл. называются бессоюзными.
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