Усі слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенн??м, крім одного біль міра віла бона філа
Українська мова
Усі слова можуть уживатися з подвоєним приголосним і при цьому різнитися значенн??м, крім одного біль міра віла бона філа
Ответ(ы):
Гость:
Відповідь є філа. Бо філа від грецької "родова одиниця".
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