Анализ стихотворения Бабушкины сказки
Литература
Анализ стихотворения Бабушкины сказки
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Сергей Есенин неоднократно признавался, что самые светлые и нежные воспоминания у него связаны с детством. Нельзя сказать, что оно было счастливым в общепринятом смысле этого слова, так как будущий поэт родился в простой крестьянской семье, которая не отличалась особым достатком. Плюс ко всему, однажды родители Есенина не на шутку разругались и даже разъехались по разным селам. В результате почти до самого поступления в училище поэт жил у своих бабки с дедом по материнской линии, практически не встречаясь с сестрами, матерью и отцом.Можно без преувеличений сказать, что если Пушкина воспитала няня Арина Родионовна, то Есенин вырос на руках у бабушки Натальи Евтихиевны, которая знала много народных сказок и преданий. Именно она привила будущему поэту любовь к литературе и даже поощряла его робкие эксперименты в стихосложении. Поэтому неудивительно, что, став взрослым и перебравшись в Москву, поэт часто вспоминал ее с нежностью и теплотой. Скончалась Наталья Евстихиевна, когда Есенину было 16 лет, и после ее смерти он вернулся в родительский дом, где почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Именно тогда созрело решение перебраться в Москву и стать поэтом.Мечта осуществилась, и в 1915 году в знак благодарности Есенин создает очень трогательное стихотворение «Бабушкины сказки», основанное на ранних детских воспоминаниях. Стоит отметить, что в доме у бабушки всегда было шумно и весело, ведь вместе с Есениным здесь жили и трое его дядей-подростков. Кроме этого, нередко сюда приезжали погостить и другие внуки, поэтому веселая детская компания всегда находила себе новые и новые развлечения. Но когда игры уже порядком надоели и «опостылевают салазки», детвора спешит домой, к любимой бабушке, уговаривая ее рассказать очередную сказку. Делала она это настолько мастерски и увлекательно, что малышей невозможно было уложить спать. «И сидим мы, еле дышим, дело к полночи идет», — делится воспоминаниями поэт, мысленно переносясь в прошлое.Детям даже приходилось идти на небольшую хитрость, делая вид, что они не слышат, как мать зовет их в постель. Когда же она заканчивала все свои домашние дела, выяснялось, что ночь уже вступила в свои права, а малыши настолько впечатлены услышанным, что спать им уже совершенно не хочется. Мудрая бабушка и не пытается отправить их в постель, только спрашивает несмело: «Что ж сидеть-то до зари?». Но такое предложение детвору вполне устраивает, так как в этот миг нет для них ничего более сладостного и желанного, чем очередная бабушкина история, в которой реальность нередко переплетается с вымыслом, создавая удивительный мир. И каждый из присутствующих, включая Есенина, ощущает себя его героем, совершая подвиги или же находя ответы на сложные жизненные вопросы.
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