Составьте уравнения реакции,при помощи которых можно получить следующие оксиды: CO2, Al2O3, Li2O, CaO, MgO, P2O5, CuO

Химия
Составьте уравнения реакции,при помощи которых можно получить следующие оксиды: CO2, Al2O3, Li2O, CaO, MgO, P2O5, CuO
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