1 Что из перечисленных ниже является конституционной обязонностью гражданина а)??ащита Отечества б) Защита чести и достоинства в) неприкосновенность личной жизни г) обращение в государственные органы

Обществознание

1 Что из перечисленных ниже является конституционной обязонностью гражданина а)??ащита Отечества б) Защита чести и достоинства в) неприкосновенность личной жизни г) обращение в государственные органы

Автор: Гость