1 Что из перечисленных ниже является конституционной обязонностью гражданина а)??ащита Отечества б) Защита чести и достоинства в) неприкосновенность личной жизни г) обращение в государственные органы
Обществознание
1 Что из перечисленных ниже является конституционной обязонностью гражданина а)??ащита Отечества б) Защита чести и достоинства в) неприкосновенность личной жизни г) обращение в государственные органы
Ответ(ы):
Гость:
Под буквой а, зашита отечества
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