Помогите. Паскаль Дано натуральное число м. написать программу для вычисления суммы и произведения чисел кратных 7 от 5 до м. Входные данные n=14 Выходные данные 21 98

Информатика
Помогите. Паскаль Дано натуральное число м. написать программу для вычисления суммы и произведения чисел кратных 7 от 5 до м. Входные данные n=14 Выходные данные 21 98
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти площадь круга если его радиус = 4,2 см.
Ответить
Русский язык
Отгадать загадку доброе,хорошее,на всех глядит,а людям на себя глядеть не дает?
Ответить
Математика
21/19 это не правильная дробь а какая будет правильная
Ответить
Физика
Определить силу тока, общее сопротивление и напряжение в цепи постоянного тока при последовательном сопротивлении проводников, если сопротивления н...
Ответить
География
Имя путешественника первым высадился на побережье Антарктиды
Ответить