Помогите. Паскаль Дано натуральное число м. написать программу для вычисления суммы и произведения чисел кратных 7 от 5 до м. Входные данные n=14 Выходные данные 21 98
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Помогите. Паскаль Дано натуральное число м. написать программу для вычисления суммы и произведения чисел кратных 7 от 5 до м. Входные данные n=14 Выходные данные 21 98
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