Имя путешественника первым высадился на побережье Антарктиды
География
Имя путешественника первым высадился на побережье Антарктиды
Ответ(ы):
Гость:
Э.Кортес высадился первым и завоевал ацтеков
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