Написать сочинение на украинском языке про выставку собак чтоб там были использо??аны такие словосочетания : ишли с гордостью,поздравили с первою медалью,смотрели с завистью,рассказывали с радостью.

Гость: Гость:

если Вы имеете ввиду пойти с животным на выставку то я думаю нужно написать так:Меня зовут ******** и у меня есть собака(кошка), её зовут *******как-то раз я шла по улице и случайно увидела объявление на набор участников на выставку собак(кошек) и решила попробовать вдруг мы с моей собакой(кошкой) сможем выиграть...нужно было хорошо подготовиться и подобрать одежду и подготовить номер для выступления (опиши как ты ее мыла и напиши любит ли она мыться или тебе было сложно с ней, в общем что-то в этом роде)