Что делать если увидел гадюку в лесу?
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Что делать если увидел гадюку в лесу?
Ответ(ы):
Гость:
Не пугайтесь и не бойтесь. Можно понаблюдать за гадюкой, но трогать или убивать ее ни в коем случае нельзя. Дайте ей уползти или посторонитесь сами. Потревоженная гадюка обычно либо скроется в убежище, либо примет оборонительную позу — свернется в клубок, громко зашипит, широко раскроет пасть и головой сделает выпад в сторону непрошеного гостя.
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