Что делать если увидел гадюку в лесу?

Гость: Гость:

Не пугайтесь и не бойтесь. Можно понаблюдать за гадюкой, но трогать или убивать ее ни в коем случае нельзя. Дайте ей уползти или посторонитесь сами. Потревоженная гадюка обычно либо скроется в убежище, либо примет оборонительную позу — свернется в клубок, громко зашипит, широко раскроет пасть и головой сделает выпад в сторону непрошеного гостя.