Найдите несколько чисел,которое меньше 1/20. Сколько существует таких чисел?
Математика
Найдите несколько чисел,которое меньше 1/20. Сколько существует таких чисел?
Ответ(ы):
Гость:
1/500 1/700 я так думаю
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