Решите задачу!!! Все станции пригородной железной дороги разделены на 10 зон, в каждой зоне более одной станции. В билете на проезд в одну сторону указывают номер зоны отправления и номер зоны прибытия. а) Сколько существует ...
Математика
Решите задачу!!! Все станции пригородной железной дороги разделены на 10 зон, в каждой зоне более одной станции. В билете на проезд в одну сторону указывают номер зоны отправления и номер зоны прибытия. а) Сколько существует различных типов билетов? б) Сколько существует различных стоимостей билетов, если стоимость проезда из зоны х в зону у рассчитывается по формуле S = 7 + 6\х - у\1 в) Сколько различных типов билетов можно купить не более чем за 50 руб. ? г) Сколько существует различных типов билетов по цене, кратной 5 руб
Ответ(ы):
Гость:
A) 35 дальше не знаю
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