Определите массу осадка который образуется в результате реакции обмена между раствором нитрата серебра и раствором нитрата серебра и раствором содержащим 13 35 г хлорида алюминия
Химия
Определите массу осадка который образуется в результате реакции обмена между раствором нитрата серебра и раствором нитрата серебра и раствором содержащим 13 35 г хлорида алюминия
Ответ(ы):
Гость:
3AgNO3+ALCl3=3AgCl+Al (NO3)3 M (AlCl3)=27+35,5*3=133,5 M (3AgCl)=3*(108+35,5)=430,5 13,35 x 133,5 430,5 x=(13,35*430,5)/133,5=43,05
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