Разные гнездо у птиц.самое большое гнездо у могучего орла.Оно сделано из тольстых сучьев.самый хитрый дом у крота.у него много запасных ходов и выходов.самый красивый домик у пеночки.у нее гнездошка висит на березовой ветке.Опр...

Гость: Гость:

Разные гнезда(И.п);большое гнездо(И.п); Мончегорск орла(Р.п);из толстых сучьев (Р.п);хитрый дом(И.п);запасных ходов(Р.п);красивый домик(И.п); на березовой ветке(П.п).Разные гнезда у птиц. Самое большое гнездо у могучего орла.ОНО сделано из тольстых сучьев.самый хитрый дом у крота. У НЕГО много запасных ходов и выходов. Самый красивый домик у пеночки. У Нее гнездышко висит на березовой ветке.