З якого віку особи притягуються до адміністративної відповідальності? а)з 14років б)15 років в)з 16років г) 18років
Право
З якого віку особи притягуються до адміністративної відповідальності? а)з 14років б)15 років в)з 16років г) 18років
Ответ(ы):
Гость:
Особа притягується до адміністративної відповідальності з 14 років
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