З якого віку особи притягуються до адміністративної відповідальності? а)з 14років б)15 років в)з 16років г) 18років

Право

З якого віку особи притягуються до адміністративної відповідальності? а)з 14років б)15 років в)з 16років г) 18років

Автор: Гость