Помогите пожалуйста. 1)Валентность азота в веществе KNO2 2)Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции Mn+O2---gt;Mn2O7 3)Объем 10 моль кислорода равен...

Химия

Помогите пожалуйста. 1)Валентность азота в веществе KNO2 2)Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции Mn+O2---gt;Mn2O7 3)Объем 10 моль кислорода равен...

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