Помогите пожалуйста. 1)Валентность азота в веществе KNO2 2)Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции Mn+O2---gt;Mn2O7 3)Объем 10 моль кислорода равен...
Химия
Помогите пожалуйста. 1)Валентность азота в веществе KNO2 2)Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции Mn+O2---gt;Mn2O7 3)Объем 10 моль кислорода равен...
Ответ(ы):
Гость:
O ║ 1)Валентность азота в веществе KNO2 K-N=O 5 2)Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции 4Mn+7O2--->2Mn2O7 3)Объем 10 моль кислорода равен...224литра
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