Во время сгорания смеси метана и углекислого газа объемом 40 л израсходовали 60 л кислорода. Вычислить количество углекислого газа в стартовой смеси, с расчётом того что все измерения сделаны при одинаковых условиях.
Химия
Во время сгорания смеси метана и углекислого газа объемом 40 л израсходовали 60 л кислорода. Вычислить количество углекислого газа в стартовой смеси, с расчётом того что все измерения сделаны при одинаковых условиях.
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Углекислый газ не будет реагировать с кислородом. Из этой смеси будет реагировать только метан с кислородом. Это значит, что на сгорание метана потребовалось 60 л кислорода. Уравнение реакции: Реакция проводится при н. у. Следовательно, объем метана должен быть в два раза меньше объема потраченного кислорода, т.е. 30 л было взято метана. Т.к. вся смесь составляет 40 л, а из этой смеси метан с объемом 30 л, значит CO2 в исходной смеси была равна 10 л. Ответ: 10 л.
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