Решите квадратное уравнение.очень надо пожалуйста 1)25x²=16 2)7x²-3x=0 3)15x²+11x+2=0 4)3x²-11x+15=0

Математика
Решите квадратное уравнение.очень надо пожалуйста 1)25x²=16 2)7x²-3x=0 3)15x²+11x+2=0 4)3x²-11x+15=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В последнем нет решений, т.к. дискриминант меньше 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что ты посоветовал бы другу , с которым поссорился, изменить в своих взаимоотношениях, чтобы в следующий раз избежать конфликта ? Что бы ты посовет...
Ответить
Технология
Что такое пиление я не понимаю зачем нам это задали но помогитеееееееееееееее
Ответить
Алгебра
Напишите задачи (3 штуки) на арфметическую и геометрическую последовательность
Ответить
Математика
Разложите на множители: 3b^3n+9b^n
Ответить
Химия
Нужно решить цепочку: 1) Ca (OH)2 + HNO3 2) Cu2S + H2SO4
Ответить