Решите квадратное уравнение.очень надо пожалуйста 1)25x²=16 2)7x²-3x=0 3)15x²+11x+2=0 4)3x²-11x+15=0
Математика
Решите квадратное уравнение.очень надо пожалуйста 1)25x²=16 2)7x²-3x=0 3)15x²+11x+2=0 4)3x²-11x+15=0
Ответ(ы):
Гость:
В последнем нет решений, т.к. дискриминант меньше 0
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