Нужно решить цепочку: 1) Ca (OH)2 + HNO3 2) Cu2S + H2SO4
Химия
Нужно решить цепочку: 1) Ca (OH)2 + HNO3 2) Cu2S + H2SO4
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так:) 1) Ca(OH)2+ 2HNO3 = Ca(NO3)2+2H2O 2)Cu2S+6H2SO4= 2CuSO4+ 5SO2+6H2O
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