Расстояние между двумя посёлками 64215 км, автомобилист проехал одну/ пятую часть пути. Какое расстояние ему осталось проехать? Выразить ответ в км и .
Математика
Расстояние между двумя посёлками 64215 км, автомобилист проехал одну/ пятую часть пути. Какое расстояние ему осталось проехать? Выразить ответ в км и .
Ответ(ы):
Гость:
64215:5*4=12843*4=51372км ответ 51372км
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