Расстояние между двумя посёлками 64215 км, автомобилист проехал одну/ пятую часть пути. Какое расстояние ему осталось проехать? Выразить ответ в км и .

Математика
Расстояние между двумя посёлками 64215 км, автомобилист проехал одну/ пятую часть пути. Какое расстояние ему осталось проехать? Выразить ответ в км и .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
64215:5*4=12843*4=51372км ответ 51372км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Практикум по теме: ,,Страны Южной Америки" 1) НА КАКИЕ РЕГИОНЫ ДЕЛЯТСЯ ВСЕ СТРАНЫ М??ТЕРИКА? А)___________ Б)______________???
Ответить
Литература
Чем больше знает человек ,тем он сильнее .Аргументируйте
Ответить
Українська мова
Склады и запиши текст-миркування "чому треба бути уважным на уроци?" (5-7 речень).
Ответить
Математика
27 плиииииииииииииииииииз
Ответить
Литература
Помогите составить композиционый план Л.Н Толстого,,После бала " план должен разделен на 2 части. до бала и после бала.
Ответить