Расстояние между двумя посёлками 64215 км, автомобилист проехал одну/ пятую часть пути. Какое расстояние ему осталось проехать? Выразить ответ в км и .

Математика

Расстояние между двумя посёлками 64215 км, автомобилист проехал одну/ пятую часть пути. Какое расстояние ему осталось проехать? Выразить ответ в км и .

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