Склады и запиши текст-миркування "чому треба бути уважным на уроци?" (5-7 речень).

Українська мова
Склады и запиши текст-миркування "чому треба бути уважным на уроци?" (5-7 речень).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 У школі вчителі завжди навчають нас новому. Тому дуже важливо слухати і розуміти вчителеві слова. Якщо не слухати пояснення домашнього завдання то самим його потім не зробиш. Вчителі полегшують нам знання з книг ,через що нам стає набагато легше вчитись. Отже, якщо нічого не слухати , можна пропустити щось дуже важливе.
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