Помогите написать сочинение-сравнительная характеристика Насти и Митраши(Кладовая солнца) По плану: 1.когда и в какой среде жили Настя и Митраша? 2.их портреты. 3.сходные черты 4.различия 5.отношения автора у Насте и Митра...

Литература

Помогите написать сочинение-сравнительная характеристика Насти и Митраши(Кладовая солнца) По плану: 1.когда и в какой среде жили Настя и Митраша? 2.их портреты. 3.сходные черты 4.различия 5.отношения автора у Насте и Митраши 6.мое отношение к героям заранее спасибо ))) lt;3

Автор: Гость