Помогите написать сочинение-сравнительная характеристика Насти и Митраши(Кладовая солнца) По плану: 1.когда и в какой среде жили Настя и Митраша? 2.их портреты. 3.сходные черты 4.различия 5.отношения автора у Насте и Митра...
Литература
Помогите написать сочинение-сравнительная характеристика Насти и Митраши(Кладовая солнца) По плану: 1.когда и в какой среде жили Настя и Митраша? 2.их портреты. 3.сходные черты 4.различия 5.отношения автора у Насте и Митраши 6.мое отношение к героям заранее спасибо ))) lt;3
Ответ(ы):
Гость:
Как то так, думаю почерк поймешь, только тут нет шестого пункта
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