Переведите простые дроби в десятичные: две третьих,одна третья, одна целая две пятых,
Математика
Переведите простые дроби в десятичные: две третьих,одна третья, одна целая две пятых,
Ответ(ы):
Гость:
0,66666667 0,(3) 1,4 вот держи
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