Помогите составить композиционый план Л.Н Толстого,,После бала " план должен разделен на 2 части. до бала и после бала.

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План Введение Рассказ посвящен жизни России времен Николая I. Композиционно рассказ разделен на две части: история героя до бала и после бала. Основная часть Композиционные приемы рассказа: а) обрамление; б) антитеза. Заключение Композиция рассказа помогает автору острее показать нравственные проблемы, встающие пред героем и раскрыть выбранное им решение.