Помогите составить композиционый план Л.Н Толстого,,После бала " план должен разделен на 2 части. до бала и после бала.
Литература
Помогите составить композиционый план Л.Н Толстого,,После бала " план должен разделен на 2 части. до бала и после бала.
Ответ(ы):
Гость:
План Введение Рассказ посвящен жизни России времен Николая I. Композиционно рассказ разделен на две части: история героя до бала и после бала. Основная часть Композиционные приемы рассказа: а) обрамление; б) антитеза. Заключение Композиция рассказа помогает автору острее показать нравственные проблемы, встающие пред героем и раскрыть выбранное им решение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите написать сочинение-сравнительная характеристика Насти и Митраши(Кладовая солнца) По плану: 1.когда и в какой среде жили Настя и Митраша?...
Окружающий мир
ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ! 4 КЛАСС .О.Н.ФЕДОТОВА, Г.В.ТРАФИМОВА ,С.А.ТРАФИМОВ ТАМ С 19 ЗАДАНИЯ ДО 34 19 ВОПРОС НАЗОВИ СИСТЕМЫ ОПОРНО-ДВИ...