Практикум по теме: ,,Страны Южной Америки" 1) НА КАКИЕ РЕГИОНЫ ДЕЛЯТСЯ ВСЕ СТРАНЫ М??ТЕРИКА? А)___________ Б)______________???

География
Практикум по теме: ,,Страны Южной Америки" 1) НА КАКИЕ РЕГИОНЫ ДЕЛЯТСЯ ВСЕ СТРАНЫ М??ТЕРИКА? А)___________ Б)______________???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самая большая- Бразилия. Население бразильцы, разговаривают на португальско-бразильском языке. самая маленькая- суринам(венесуэла)- разговаривают на английском, испанском и португгальском. Население венесуэльцы.
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