Практикум по теме: ,,Страны Южной Америки" 1) НА КАКИЕ РЕГИОНЫ ДЕЛЯТСЯ ВСЕ СТРАНЫ М??ТЕРИКА? А)___________ Б)______________???
География
Практикум по теме: ,,Страны Южной Америки" 1) НА КАКИЕ РЕГИОНЫ ДЕЛЯТСЯ ВСЕ СТРАНЫ М??ТЕРИКА? А)___________ Б)______________???
Ответ(ы):
Гость:
Самая большая- Бразилия. Население бразильцы, разговаривают на португальско-бразильском языке. самая маленькая- суринам(венесуэла)- разговаривают на английском, испанском и португгальском. Население венесуэльцы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Литература
Помогите составить композиционый план Л.Н Толстого,,После бала " план должен разделен на 2 части. до бала и после бала.