Чему посвещен сказ левша
Литература
Чему посвещен сказ левша
Ответ(ы):
Гость:
О работяге Левше, который изготовил металлическую блоху и повёз её в Англию. Но когда он возвращался в Россию сильно заболел, его не приняли ни в одну больницу и он умер
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