Помогите пожалуйстаа сделать несколько любых задач если кто-то сделает 8, то в 8 з??даче надо воспользоваться утверждением из №1,2,3 заранее спасибо)))

Геометрия

Помогите пожалуйстаа сделать несколько любых задач если кто-то сделает 8, то в 8 з??даче надо воспользоваться утверждением из №1,2,3 заранее спасибо)))

Автор: Гость