Помогите пожалуйстаа сделать несколько любых задач если кто-то сделает 8, то в 8 з??даче надо воспользоваться утверждением из №1,2,3 заранее спасибо)))
Геометрия
Помогите пожалуйстаа сделать несколько любых задач если кто-то сделает 8, то в 8 з??даче надо воспользоваться утверждением из №1,2,3 заранее спасибо)))
Ответ(ы):
Гость:
1. А=180-110=70 С=180-А-В=180-40-70=70 2. В=180-130=50 А=180-В-С=180-50-90=40 3. С=180-125=55 А=С=55 С=180-А-С=180-55-55=70 4. В=180-120=60 С=180-110=70 А=180-В-С=180-60-70=50 5. А=40 С=180-85=95 В=180-А-С=180-40-95=55 6. А=С В=40 А=С=(180-40):2=70 7. А=ДСЕ=50 С=180-(50+60)=70 В=180-А-С=180-50-70=60 8. С=А=30 АВС=180-А-С=180-30-30=120
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