Длина реки Волги 3530 км, а длина реки Костромы 354 км . На сколько километров река Кос??рома короче Волги. Решение . Ответ
Математика
Длина реки Волги 3530 км, а длина реки Костромы 354 км . На сколько километров река Кос??рома короче Волги. Решение . Ответ
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Задача: Волга - 3530 километров Кострома - 354 километра Решение: 3530 - 354 = 3176 (километров) Ответ: длина Костромы на 3176 километров короче, чем длинна Волги.
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