Длина реки Волги 3530 км, а длина реки Костромы 354 км . На сколько километров река Кос??рома короче Волги. Решение . Ответ

Математика

Длина реки Волги 3530 км, а длина реки Костромы 354 км . На сколько километров река Кос??рома короче Волги. Решение . Ответ

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