23 плииииииииииииииииз
Математика
23 плииииииииииииииииз
Ответ(ы):
Гость:
56+43=99км час- скор обоих 198:99=2 часа-встретятся
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