Какие целые числа можно подставить вместо буквы а , чтобы получилось верное нерав??нство : -2lt;аlt;1,7 . Сравните числа : а) 2,9и3,0 б) -0,55и-0,54 в) 10и-10 г) 5,9 и -5,9 . Пожалуйста помогите !!!
Математика
Какие целые числа можно подставить вместо буквы а , чтобы получилось верное нерав??нство : -2lt;аlt;1,7 . Сравните числа : а) 2,9и3,0 б) -0,55и-0,54 в) 10и-10 г) 5,9 и -5,9 . Пожалуйста помогите !!!
Ответ(ы):
Гость:
Вместо а ( -1; 0; 1) а) 2,9<3,0 -0,55<-0,54 10>-10 5,9>-5,9
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