Ширина прямоугольника на 9 дм меньше его длины. Если длину увеличить на 2 дм, а шири??у на 3 дм, то площадь увеличится на 83 дм квадратных.. Найдите площадь треугольника. Заранее спасибо
Алгебра
Ширина прямоугольника на 9 дм меньше его длины. Если длину увеличить на 2 дм, а шири??у на 3 дм, то площадь увеличится на 83 дм квадратных.. Найдите площадь треугольника. Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х ширина прямоугольника. Тогда его длина х+9, а площадь х(х+9) после увеличения длина станет х+11, ширина х+3, а площадь (х+11)(х+3) получаем уравнение (х+11)(х+3)-x(x+9)=83 x²+3x+11x+33-x²-9x=83 5x+33=83 5x=50 x=10 площадь прямоугольника равна 10*(10+9)=190 дм²
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