Ширина прямоугольника на 9 дм меньше его длины. Если длину увеличить на 2 дм, а шири??у на 3 дм, то площадь увеличится на 83 дм квадратных.. Найдите площадь треугольника. Заранее спасибо

Алгебра

Ширина прямоугольника на 9 дм меньше его длины. Если длину увеличить на 2 дм, а шири??у на 3 дм, то площадь увеличится на 83 дм квадратных.. Найдите площадь треугольника. Заранее спасибо

Автор: Гость