Што означает имена казбек и шат
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Што означает имена казбек и шат
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Казбек - от арабского (кази) что значит Судья Шат от немецкого (шет) что значит ( король,господин)
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