Решите уравнения : (-4х-3)*(3х+0,6)=0 а*(-6)-с*а Заранее спасибо ! (20б.)
Математика
Решите уравнения : (-4х-3)*(3х+0,6)=0 а*(-6)-с*а Заранее спасибо ! (20б.)
Ответ(ы):
Гость:
А во втором уравнение, ошибка в условии, или не дописано.
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