Сообщение на тему: По-моему, человек живет пока любит, а если он людей не любит так ??ачем он нужен.
Литература
Сообщение на тему: По-моему, человек живет пока любит, а если он людей не любит так ??ачем он нужен.
Ответ(ы):
Гость:
По-моему, человек живет,пока любит, а если он людей не любит, так зачем он нужен. 1) тезис:я хочу объяснить высказывание Горького ...(высказывание) 2)во-первых,если человек не будет любить других людей,а в свою очередь те тоже так же будут поступать,то мир станет ещё злее."Люби ближнего своего как самого себя"-высказывание Иисуса Христа и из библии,а ведь и действительно,если мы будем стараться любить друг друга,то мир станет намного добрее и приветлив. во-вторых,а ведь и впрям,если человек не любит людей,то он не сможет жить,так как злость его сама погубит. 3)вывод:Я согласна с мнением автора.
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