Огромные шары льда,смешанного с пылью.

География
Огромные шары льда,смешанного с пылью.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кометы представляют собой огромные шары льда,  смешанного с пылью
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