Огромные шары льда,смешанного с пылью.
География
Огромные шары льда,смешанного с пылью.
Ответ(ы):
Гость:
Кометы представляют собой огромные шары льда, смешанного с пылью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Сообщение на тему: По-моему, человек живет пока любит, а если он людей не любит так ??ачем он нужен.
Математика
Решите задачу!!! Все станции пригородной железной дороги разделены на 10 зон, в каждой зоне более одной станции. В билете на проезд в одну сторон...
Українська мова