Помогите сделать упражнение 631
Русский язык
Помогите сделать упражнение 631
Ответ(ы):
Гость:
Числительное это напримерр: тринадцать, восемь и нужно просто выдилить падеж, это легко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сообщение на тему: По-моему, человек живет пока любит, а если он людей не любит так ??ачем он нужен.
Математика
Решите задачу!!! Все станции пригородной железной дороги разделены на 10 зон, в каждой зоне более одной станции. В билете на проезд в одну сторон...
Українська мова