В фасадах этого Московского здания 19 века были использованы мотивы декора теремн??го дворца А)дворец волковых-юсуповых B) Большой Кремлевский дворец C)Храм Христа Спасителя D)третейкрвская галерея
Право
В фасадах этого Московского здания 19 века были использованы мотивы декора теремн??го дворца А)дворец волковых-юсуповых B) Большой Кремлевский дворец C)Храм Христа Спасителя D)третейкрвская галерея
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Правильный ответ: большой кремлевский дворец.
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