Запишите слова Запишите слова в три группы по самостоятельно выбранному признаку ландыши Рыжик тушил пружина
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Запишите слова Запишите слова в три группы по самостоятельно выбранному признаку ландыши Рыжик тушил пружина
Ответ(ы):
Гость:
В жи-ши буква И: 1) в окончании: ландышИ2) в суффиксе: РыжИК, тушИл3) в корне: пружИна
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