Кто в 18 веке 1 из царей послал русских лудкй учиться в европу

История
Кто в 18 веке 1 из царей послал русских лудкй учиться в европу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ответ будет Борис Годунов.
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