Определить силу тока, общее сопротивление и напряжение в цепи постоянного тока при последовательном сопротивлении проводников, если сопротивления на участках составляют 2 Ом, 5 Ом, 7 Ом, а напряжения соответственно равны 3В, 7В...

Физика

Определить силу тока, общее сопротивление и напряжение в цепи постоянного тока при последовательном сопротивлении проводников, если сопротивления на участках составляют 2 Ом, 5 Ом, 7 Ом, а напряжения соответственно равны 3В, 7В, 5В.

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