Определить силу тока, общее сопротивление и напряжение в цепи постоянного тока при последовательном сопротивлении проводников, если сопротивления на участках составляют 2 Ом, 5 Ом, 7 Ом, а напряжения соответственно равны 3В, 7В...
Физика
Определить силу тока, общее сопротивление и напряжение в цепи постоянного тока при последовательном сопротивлении проводников, если сопротивления на участках составляют 2 Ом, 5 Ом, 7 Ом, а напряжения соответственно равны 3В, 7В, 5В.
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Схема, расчеты и формулы
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