21/19 это не правильная дробь а какая будет правильная
Математика
21/19 это не правильная дробь а какая будет правильная
Ответ(ы):
Гость:
Выделим целую часть и получится 1 2/19 вроде так
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