Надо построить Д5/3 Д6 Д6/4 в ДО-ЛЯ, СОЛЬ-МИ, РЕ-СИ, ЛЯ-ФА#, МИ-ДО# с обращением и разрешением! Надо быстро и срочно завтра здавать!!!!

Музыка
Надо построить Д5/3 Д6 Д6/4 в ДО-ЛЯ, СОЛЬ-МИ, РЕ-СИ, ЛЯ-ФА#, МИ-ДО# с обращением и разрешением! Надо быстро и срочно завтра здавать!!!!
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Гость:
Надеюсь, что тебе тут всё понятно.  И точно так же продолжай дальше
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