Для изготовления 18 одинаковых приборов требовалось 27 грамм платины. Сколько плат??ны потребуется для изготовления 28 приборов?

Математика

Для изготовления 18 одинаковых приборов требовалось 27 грамм платины. Сколько плат??ны потребуется для изготовления 28 приборов?

Автор: Гость