При разложении малахита (CuOH)2CO3 образуются вода, оксид меди (2) и углекислый газ. Ско??ько граммов малахита разложили, если образовалось 0,25 моль оксида меди (2)?
Химия
При разложении малахита (CuOH)2CO3 образуются вода, оксид меди (2) и углекислый газ. Ско??ько граммов малахита разложили, если образовалось 0,25 моль оксида меди (2)?
Ответ(ы):
Гость:
(CuOH)2CO3 ⇒(CuOH)2CO3 2CuO+H2O+CO2 если образовалось оксида 0,25 моль, то согласно уравнения малахита взяли в 2 раза меньше n=0,25/2=0,125 моль,тогда его масса m(CuOH)2CO3 =0,125x(127+34+12+48)=27,625г
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