Ребят, очень прошу, помогите(((( Хламидомонада реагирует на свет благодаря : 1)хлом??тофору 2)ядру 3)жгутикам 4)глазку К одноклеточным водорослям относят 1)спирогира и улотрикс 2)хламидомонаду и хлореллу 3) хламидомонаду и ла...

Биология

Ребят, очень прошу, помогите(((( Хламидомонада реагирует на свет благодаря : 1)хлом??тофору 2)ядру 3)жгутикам 4)глазку К одноклеточным водорослям относят 1)спирогира и улотрикс 2)хламидомонаду и хлореллу 3) хламидомонаду и ламинарию 4) улотрикс и хламидомонаду. Бесполое размножение у водорослей происходит: 1)в благоприятных условиях 2)в неблагоприятных условиях 3)осенью 4) летом Установите соответствие: Характеристика водоросли имеет: а)имеет светочувствительный глазок б)жгутики отсутствуют в) используется для очистки сточных вод г)активно передвигается д)размножение половое и бесполое е) размножение только бесполое Название водоросли: 1) хламидомонада 2)хлорелла

Автор: Гость